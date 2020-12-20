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Вихідні і свята у січні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткові вихідні у січні традиційно будуть з нагоди новорічних та різдвяних свят! У січні українці отримають затяжні вікенди, під час яких можна буде максимально розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у січні на Різдво у новому 2021 році!
Додаткові вихідні дні у січні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, першого місяця у році ми отримаємо 12 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.
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Вихідні у січні на Новий рік і Різдво 2021
Розповідаємо, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!
1 січня традиційно буде неробочим днем, а після цього будуть вихідні, тож 1-3 січня – затяжний триденний вікенд.
Різдво 7 січня – державне свято. З цієї нагоди будуть додаткові вихідні дні, адже 8 січня також буде офіційним неробочим днем. Оскільки ці дні припадають на четвер та п'ятницю, а після будуть субота-неділя, то ми отримаємо вікенд з 7 по 10 січня – чотири дні. Проте 8 січня ми відпрацьовуватимемо 16 січня, яке буде робочим днем у суботу.
Календар вихідних на січень 2021
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні у січні 2021 виділено червоним кольором
У багатьох компаніях та державних установах рекомендують працівникам взяти відпустку на 4, 5 та 6 січня власним коштом, аби повноцінно відпочити в першій половині місяця – з 1 січня до 11 січня (10 днів).
Усі державні та релігійні свята на січень 2021
- 1 січня, п'ятниця – Новий рік
- 2 січня, субота – День в'язня
- 3 січня, неділя – День проти приниження
- 4 січня, понеділок – День попмузика
- 5 січня, вівторок – Федулів день
- 6 січня, середа – Святвечір
- 7 січня, четвер – Різдво Христове
- 8 січня, п'ятниця – День метро
- 9 січня, субота – День святого апостола Стефана
- 10 січня, неділя – Різдвяний М'ясоїд
- 11 січня, понеділок – Всесвітній день "спасибі"
- 12 січня, вівторок – День українського політв'язня
- 13 січня, середа – Старий Новий рік
- 14 січня, четвер – Релігійне свято Василія Великого
- 15 січня, п'ятниця – День висадки дерев
- 16 січня, субота – День пам'яті кіборгів
- 17 січня, неділя – Всесвітній День снігу
- 18 січня, понеділок – Богоявлення
- 19 січня, вівторок – Хрещення Господнє
- 20 січня, середа – День АР Крим
- 21 січня, четвер – Міжнародний день обіймів
- 22 січня, п'ятниця – День Соборності й Свободи України
- 23 січня, субота – Вшанування пам'яті Пратулинських мучеників
- 24 січня, неділя – Міжнародний день освіти ООН
- 25 січня, понеділок – Тетянин день
- 26 січня, вівторок – День працівника контрольно-ревізійної служби України, Всесвітній день митниці
- 27 січня, середа – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту
- 28 січня, четвер – Державний прапор України
- 29 січня, п'ятниця – День пам'яті героїв Крут
- 30 січня, субота – Всесвітній день допомоги хворим на проказу
- 31 січня, неділя – Міжнародний день ювеліра
Традиції святкування Різдва Христового сповнені різноманітними обрядами. Українці завжди дуже трепетно ставилися до Різдва, тому відзначали це свято з у колі родини. Передує Різдву Святвечір, а на саме Різдво Христове гуртується вся родина за столом.
Зранку потрібно піти до церкви на службу.
За святковим столом співають колядки, діляться історіями та згадують прикмети. Також гарна традиція співати колядки. Молодь і діти колядують на Різдво Христове, а господарі дають їм гостинця або невеликі гроші. Можна не лише колядувати, а влаштувати вертеп – костюмований театр.
Цьогоріч, у зв'язку з пандемією, українці з 8 січня до 24 січня перебуватимуть вдома, адже держава впровадила локдаун. Поки що загальноукраїнський карантин триватиме до 28 лютого. Будьте здорові!
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