Google представила сервіс для створення різдвяної музики

Кінець грудня – найкращий час для появи святкового настрою. Якщо цей самий настрій ще не настав, Google пропонує розважити себе за допомогою схожих на надувні кульки співаючих істот, здатних викликати усмішку навіть у найбільших песимістів.

Google продовжує експерименти з машинним навчанням. Цього разу користувач може керувати чотирма співаючими надувними кульками, кожна з яких здатна відтворювати різні оперні голоси – від баса до сопрано. Можна створити власну пісню і відправити її знайомим під Новий рік, а можна послухати вже записані композиції, які у виконанні створінь виглядають дуже комічно.

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Для створення Blob Opera компанія запросила чотирьох професійних оперних співаків: вони витратили 16 годин на запис голосів.

Творець проєкту Девіда Лі повідомляє, що почути живих людей не вдасться, адже спів створюється на моделі машинного навчання. Користувачам доступні підвищення тональності та гучності для кожної з кульок. Також можна керувати усіма співаками відразу або тільки декількома.

Є режим запису, а також можливість послухати відомі новорічні пісні, такі як Jingle Bells або Silent Night у виконанні алгоритму. Налаштувань для експериментів небагато, проте кожна кулька здатна здивувати навіть досвідчених любителів подібного контенту.

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