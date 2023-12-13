Український виконавець Адамян Самвел презентував нову пісню "Я і ти"

Співак, кулінар та блогер Адамян Самвел випустив нову ліричну пісню "Я і ти". У мережі підписники вже оцінили новий трек виконавця.

Адамян Самвел презентував ліричний трек про кохання "Я і ти". Переглянути ролик можна на YouTube.

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Українець Самвел Адамян спочатку став відомим у рідному Дніпропетровську як оперний співак. Проте справжню популярність йому принесла участь у кулінарному шоу "МастерШеф".

Після проєкту Самвел продовжив розвивати кар'єру – він веде успішний відеоблог на Youtube. В інтернеті чоловіка знають під ніками Савелій Пекло і Рудий Паскуда.

Реакція мережі:

"Самвел, сподобалась пісня і кліп. А ще дуже подобається, що пісні українською мовою"

"Слухаю, слухаю: спочатку наче – так собі, але слухаєш і прозріваєш: я і ти – розведені мости, кожний СВОЮ любов чекає – це пісня балада, дуже чуттєва, красива, ніжна і сумна! Сподобалась, однозначно!"

"Треба іти вперед і робити, те що тобі серце підказує! Рухатися вперед, це ЖИТИ! Удачі, досягнення цілей вам Самвел!"

"Супер, Самвел! Браво! Так тримати"

"Пісня клас. Мені всі пісні подобаються. Це талантіще"

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