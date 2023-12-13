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Український виконавець Адамян Самвел презентував нову пісню "Я і ти"

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Адамян Самвел - фото 1
Адамян Самвел / YouTube

Співак, кулінар та блогер Адамян Самвел випустив нову ліричну пісню "Я і ти". У мережі підписники вже оцінили новий трек виконавця.

Адамян Самвел презентував ліричний трек про кохання "Я і ти". Переглянути ролик можна на YouTube.

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Українець Самвел Адамян спочатку став відомим у рідному Дніпропетровську як оперний співак. Проте справжню популярність йому принесла участь у кулінарному шоу "МастерШеф".

Після проєкту Самвел продовжив розвивати кар'єру – він веде успішний відеоблог на Youtube. В інтернеті чоловіка знають під ніками Савелій Пекло і Рудий Паскуда.

Реакція мережі:

  • "Самвел, сподобалась пісня і кліп. А ще дуже подобається, що пісні українською мовою"
  • "Слухаю, слухаю: спочатку наче – так собі, але слухаєш і прозріваєш: я і ти – розведені мости, кожний СВОЮ любов чекає – це пісня балада, дуже чуттєва, красива, ніжна і сумна! Сподобалась, однозначно!"
  • "Треба іти вперед і робити, те що тобі серце підказує! Рухатися вперед, це ЖИТИ! Удачі, досягнення цілей вам Самвел!"
  • "Супер, Самвел! Браво! Так тримати"
  • "Пісня клас. Мені всі пісні подобаються. Це талантіще"

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Джерело: Адамян Самвел
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