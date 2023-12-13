АСАФАТОV – Ти моя: слухайте романтичну новинку від українського виконавця

Співак АСАФАТОV потішив своїх прихильників новою піснею. До вашої уваги композиція "Ти моя".

АСАФАТОV поділився зі своїми шанувальниками композицією "Ти моя", яка доступна на всіх стримінгових майданчиках. Закликаємо вас послухати пісню разом з Радіо МАКСИМУМ!

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АСАФАТОV – Ти моя: слухайте новинку від співака

Ти моя, текст і слова пісні Сергія Асафатова

Літо чи зима,

Осінь чи весна.

Коли з тобою поряд,

Цьому всьому значення нема!

Люблю твої вуста, люблю твій гарний стан.

Коли з тобою не цікавить мене зі спиртним стакан.

Коли ти посміхаєшся, цей світ стає добрішим.

Трамваї зупиняються, коли ти йдеш по місту.

Твоє біле плаття гарно вітер підіймає,

І дякую я Богу, що ці ідеальні твої ноги ідуть до мене.

Вони мої!

Ти моя, моя, моя, одна така,

Змінила все моє життя на до і після.

Ти моя, моя, моя, одна така,

Обожнюю ці твої ямки на щоках я.

Ти моя, моя, моя, одна така,

Часом смішна, заплакана і мила, як дитина.

Ти моя, моя, моя, одна така,

Одного дня ти подаруєш мені доньку або сина.

Ти моя, е-ей,

Ти моя, е-ей,

Ти моя, е-ей,

Е-е-е-ей.

Ти моя, е-ей,

Ти моя, е-ей,

Ти моя, е-ей,

Е-е-е-ей.

Такі прості слова, а в них усе життя,

Що я тебе люблю, кайф прокидатися разом щодня!

І може бути важко, та знаю, що з тобою

Зможемо усе на світі…

Перевернути гори!

В радості чи в горі, на відстані чи поряд,

Ти в моєму серці там живеш, а я живу у твоїм.

І часом краще так, ніж у одній квартирі,

Дякую я Богу, що нарешті в цьому світі ми знайшлись, зустрілись…

Ти моя, моя, моя, одна така,

Змінила все моє життя на до і після.

Ти моя, моя, моя, одна така,

Обожнюю ці твої ямки на щоках я.

Ти моя, моя, моя, одна така,

Часом смішна, заплакана і мила, як дитина.

Ти моя, моя, моя, одна така,

Одного дня ти подаруєш мені доньку або сина.

Ти моя, е-ей,

Ти моя, е-ей,

Ти моя, е-ей,

Е-е-е-ей.

Ти моя, е-ей,

Ти моя, е-ей,

Ти моя, е-ей,

Е-е-е-ей.

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