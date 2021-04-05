Зимова атмосфера: незвичайні гори Єгипту стали новою туристичною точкою

У місті Порт-Фуад, яке розташоване біля північного закінчення Суецького каналу, знайшли нову туристичну локацію – неймовірні "снігові" гори. Але, як виявилося, це не сніг, а запаси солі.

Фотограф Мохамед Вардані зробив кілька унікальних кадрів, на яких щасливі мандрівники спускаються по "засніженій" гірці, попри те, що вони перебувають у жаркому Єгипті. Про це пише CNN.

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Вардані розповів, що робить подібні знімки, щоб показати туристам Єгипет з нового, незвичайного боку. За його словами, це посприяє тому, що люди почнуть цікавитися не тільки звичними пірамідами, а й іншими об'єктами.

Гори білого кольору нагадують снігові вершини на Північному полюсі, – додав фотограф.

Також чоловік заявив, що сіль має цілющі властивості і здатна виводити з організму негативну енергію. А якщо ж відвідати унікальне місце у зимовий час, то можна зануритися в справжню морозну атмосферу.

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