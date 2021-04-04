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Дубай став лідером серед переліку найбажаніших туристичних напрямків

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Дубай став лідером серед переліку найбажаніших туристичних напрямків - фото 1

Популярна серед українців країна приваблює туристів архітектурними досягненнями, безліччю зелені, золотистими пляжами і екологією.

Дубай очолив рейтинг найбажаніших туристичних маршрутів у цьому році, пише Wego Travel. На другому місці опинився Нью-Йорк, а на третьому – Стамбул. У десятку списку також увійшли Канкун, Бангкок, Лондон, Париж, Лісабон, Мале і Барселона.

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Виконавчий директор Wego Travel Росс Вейч стверджує, що попри карантинні обмеження, туристи не втратили інтересу до подорожей. А Дубай приваблює мандрівників безліччю зелені, екологією і золотистими пляжами.

Також Вейч відзначив, що у майбутньому з'являться цифрові паспорти здоров'я, які спростять міжнародний туризм.

Дубай став лідером серед переліку найбажаніших туристичних напрямків - фото 454210

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