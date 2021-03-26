Таїланд скоротив період самоізоляції для іноземних туристів

Влада Таїланду скоротила термін обов'язкового карантину для іноземців. Наявність так званих паспортів вакцинованих також полегшить мандрівникам в'їзд до королівства.

Як повідомляє Bangkok Post, обов'язковий карантин скоротили з 14 до 10 днів, хоч спочатку очікувалося, що кількість днів зменшать удвічі. Послаблення почнуть діяти з 1 квітня і стосуватимуться туристів, які приїхали в країну з негативним ПЛР-тестом на COVID-19.

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"За час самоізоляції приїжджих двічі протестують на інфекцію: перший раз в період з третього по п'ятий день, другий – на дев'ятий або десятий день", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, з 1 квітня по 30 червня туристи, які перебувають на карантині, зможуть залишати місця ізоляції. Їм буде дозволено тренуватися у фітнес-залах і на відкритому повітрі, плавати, їздити на велосипеді в закритих приміщеннях і купувати їжу на вулиці.

Представник CCSA Тавісілп Вісануйотін уточнив, що 14-денний період карантину збережеться для туристів, що прибувають з країн, де були виявлені випадки мутації COVID-19.

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