Зими не буде: вчені заявили про нові кліматичні норми

Центральна геофізична обсерваторія вирахувала нові кліматичні норми для Києва, які вищі за попередні на два з половиною градуси.

Зважаючи на те, що в цьому році закінчується кліматичний період, який почався в січні 1991 року, в обсерваторії підрахували нові кліматичні норми. Отже, нова кліматична норма в Києві температури повітря для січня складає -3,2 градуса.

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Нова норма опадів становить 37 мм, що менше від попереднього значення на 11 мм. Також наголошується, що в січні 2020 року середньомісячна температура повітря в Києві склала 0,8 градуса тепла, що на 6,4 градуса вище від старої кліматичної норми.

Таким чином цей січень зайняв другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року. Найхолодніше минулого місяця було 7 січня, коли мінімальна температура опускалася під ранок до 5,3 градуса морозу.

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