Прогноз бабака Тимка 2020: коли прийде весна

Бабак Тимко III дав свій прогноз щодо термінів приходу весни. Передбачення відбувалося у селищі Гайдари на Харківщині в біологічній науковій станції Харківського університету імені Каразіна.

Так, опівдні бабака витягли з його будиночка. Заспаний звірок не побачив власної тіні – день видався похмурим і з легкої хуртовиною. Свій прогноз бабак "нашептав" на вушко своїй охоронниці, старшому викладачеві факультету біології Надії Токарській.

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Вона зазначила, що звір дуже здивований такою теплою зимою – в цьому році передбачення вперше проходить без снігу. І, якщо вірити прогнозу тваринки, весна повинна прийти рано – вже через шість тижнів.

Крім весняних прогнозів, він також передбачив, що снігу не буде і наступної зими – тричі тварина обирала баночку без снігу. "Наш бабак Тимко ніколи не помиляється, це тільки погода підводить", – запевняє куратор Дня бабака Людмила Доля.

Тимко став першим бабаком у світі, який в цьому році прогнозує майбутню весну.

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