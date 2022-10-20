Зима у Карпатах: на горі Піп Іван температура сягнула 8 градусів морозу – фото

По всій країні 20 жовтня відчутно знизилась температура повітря, а в Карпатах через такі перепади можливий не лише мокрий сніг, а й серйозний мороз. Який вигляд зараз має одна із найвищих вершин українських гір – дізнавайтесь далі.

Бабине літо в Україні завершилось, а на заміну йому прийшли різне похолодання та опади. Якщо ж у більшість областей завітали дощі, то в горах дійшло і до мокрого снігу. Також зниження температури повітря зафіксували і на одній із найвищих вершин Карпат. Про це розповіли працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста на офіційній сторінці у фейсбуці.

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Станом на 10 ранку 20 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хоч і переважала ясна погода з поривами вітру до 4-5 м/с, але температура знищилась до -8.

facebook.com/chornogora.rescue112

Відзначимо, що ще 19 жовтня на горі було хмарно і до +2 градусів тепла.

facebook.com/chornogora.rescue112

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