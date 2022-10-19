Можливий перший сніг: синоптик розповіла, якою буде погода 20 жовтня в Україні

20 жовтня в Україну прийде відчутне похолодання та побільшає дощів. Детальніший прогноз дізнавайтесь далі.

20 жовтня, у четвер, дощі прийдуть у центральні, північні та східні області, а температура повітря в країні знизиться до +4+9. Трохи тепліше буде у південних областях - до +8+14. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У четвер в Україні можливий перший сніг. 20-го жовтня вночі в Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина) є ймовірність мокрого снігу. На заході – переважно сухо, лише в Карпатах вночі та вранці дощ та мокрий сніг, – додала вона.

У південних областях опади у вигляді дощів можливі лише у Криму та на Запоріжжі. Погіршить погодні умови сильний північний вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 20 жовтня також відчутно знизиться температура до +5+7, вранці можливий сніг, який перейде у дощ, але упродовж дня опади відступлять.

Прогноз погоди на 20 жовтня по містах України:

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