Магнітні бурі у жовтні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні

Жовтень 2022 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у жовтні!

У жовтні 2022 року очікуються магнітні бурі, які будуть відчутні в Україні та світі. Магнітні бурі будуть досить слабкими, тож матимуть вплив лише на самопочуття дуже метеочутливих людей. Бурі варто очікувати на початку та наприкінці місяця. Триватимуть ці магнітні бурі впродовж дня.

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у жовтні:

Календар магнітних бур на жовтень 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 жовтня розпочнеться перше магнітне коливання, яке буде відчутне. Проте ця магнітна буря буде незначна за потужністю.

29 та 30 жовтня очікуйте теж не надто сильну за потужністю бурю. Вона вплине на ваш стан, якщо ви метеочутливі. Зверніть увагу на стан свого здоров'я, відмовтеся від шкідливих звичок та перейдіть на здоровий раціон. Триватиме вона впродовж кількох днів і закінчить місяць.

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

Поради, як пережити магнітні бурі у жовтні 2022:

Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.

Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.

Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.

Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.

Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!

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