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Який популярний в Україні овоч варто їсти восени

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Буряк варто регулярно їсти - фото 1
Буряк варто регулярно їсти

Восени варто уважніше ставитись до свого раціону, щоб знизити ризики захворіти, а також не піддаватись хандрі. Цей доволі популярний овоч обов'язково потрібно їсти регулярно.

Дієтологи вже не раз наголошували на тому, що звичайний буряк має чимало корисних вітамінів та мінералів, які покращують роботи організму та зміцнюють імунітет. Саме цей овоч не варто ігнорувати у щоденному раціоні.

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Чим корисний буряк:

  • Зміцнює імунітет. Буряк містить чимало антиоксидантів, які покращують захист організму від різноманітних інфекцій.
  • Покращує працездатність. Буряк дозволяє підняти продуктивність і фізичної, і розумової праці, зміцнюючи м'язи та покращуючи рівень концентрації.
  • Захищає від запальних процесів. Буряк містить чимало батеніну, який знижує ризики пошкодження клітин, не дозволяючи розвиватись запальним процесам. Також пігмент цього овочу допомагає печінці виводити токсини.
  • Пришвидшує схуднення. Регулярне вживання цього овочу допомагає нормалізувати рівень цукру, швидко втамовувати голод та посилити спалювання жирів.
З буряка можна приготувати чимало страв - фото 364937
З буряка можна приготувати чимало страв

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Джерело: zdorovia.com.ua
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