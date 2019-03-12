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Зима повертається: яку погоду очікувати 13 березня в Україні

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Погода на 13 березня - фото 1
Погода на 13 березня

В Україні до кінця тижня втримається холодна погода з нічними заморозками. Читайте детальніше, коли потеплішає та яка погода буде 13 березня в Україні.

У найближчі дні весняна погода буде відзначатись низькою температурою повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"13 березня вночі -1-6 градусів, у південній частині від 2 морозу до 3 тепла, завтра вдень очікується +4+9 градусів. Вітер буде або помірний, або невеликий, хіба вдень на Заході – поривчастий. Що, сподіваюсь, порадує – переважатиме суха, навіть сонячна, погода", – зазначила вона.

У Києві 13 березня буде сонячна та холодна погода, вночі до -2-4, а вдень до +5+7.

"Вихідними, 16-17 березня, та в понеділок у столиці потепліє до +12+18 градусів. Проте з 20-го березня температура повітря знову трохи знизиться", – додала синоптик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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