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Зима повертається? Торонто раптово замело снігом

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Торонто засипало снігом - фото 1
Торонто засипало снігом / @GreatRootBear

Найбільше місто Канади Торонто захопили потужні снігопади. У мережі діляться фото та відео засніженого мегаполіса. Зима вирішила затриматись.

Весь березень мешканці Канади страждали від різких перепадів температури та раптових снігопадів, однак до 1 квітня погода знову вирішила пожартувати та принесла 10-сантиметровий шар снігу у Торонто. Вночі в місті похолоднішало до -7, а також посилився вітер. Навіть денна плюсова температура не допомогла повністю позбутись налипання та ожеледиці.

І ще: Прогноз погоди в Україні на 1 квітня

Місцеві ж синоптики наголошують, що це останні вибрики весни, адже попереду буде тільки тепло. А тим часом у соцмережах з'являються "різдвяні" фото і відео Торонто.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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