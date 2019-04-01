Зима повертається? Торонто раптово замело снігом

Найбільше місто Канади Торонто захопили потужні снігопади. У мережі діляться фото та відео засніженого мегаполіса. Зима вирішила затриматись.

Весь березень мешканці Канади страждали від різких перепадів температури та раптових снігопадів, однак до 1 квітня погода знову вирішила пожартувати та принесла 10-сантиметровий шар снігу у Торонто. Вночі в місті похолоднішало до -7, а також посилився вітер. Навіть денна плюсова температура не допомогла повністю позбутись налипання та ожеледиці.

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Місцеві ж синоптики наголошують, що це останні вибрики весни, адже попереду буде тільки тепло. А тим часом у соцмережах з'являються "різдвяні" фото і відео Торонто.

Hey #AERA19 travelers—be sure to check the weather as you pack...we woke up to snow in Toronto today & it still doesn’t stay much above 30 F after the sun sets! #WelcomeToTheNorth pic.twitter.com/tIqlSty8E7 — Cassie J. Brownell (@brownellcassie) 31 березня 2019 р.

I love Spring in Toronto pic.twitter.com/g6jOW86Xct — Richard Ng (@GreatRootBear) 31 березня 2019 р.

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