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Прогноз погоди в Україні на 1 квітня

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Погода на сьогодні, 1квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 1квітня, в Україні

1 квітня в Україні відзначиться поступовим зниженням температури повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 квітня, у понеділок, в країну прийде нова хвиля похолодання, яка затримається до кінця робочого тижня. У більшості областей буде малохмарна погода, а середня температура повітря коливатиметься на рівні до +10+12. Найтепліше буде на півдні та сході - до +15+18.

У Києві 1 квітня посилиться вітер до 7-12 м/с, а повітря прогріється лише до +9+11.

Прогноз погоди на 1 квітня у містах України:

Прогноз погоди в Україні на 1 квітня - фото 318012
  • Ужгород +15+17
  • Львів +10+12
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +10+12
  • Тернопіль +10+12
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +10+12
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +16+18
  • Херсон +16+18
  • Полтава +13+15
  • Суми +15+17
  • Харків +11+13
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +16+18
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +14+16

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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