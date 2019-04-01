Прогноз погоди в Україні на 1 квітня

Погода на сьогодні, 1квітня, в Україні

1 квітня в Україні відзначиться поступовим зниженням температури повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 квітня, у понеділок, в країну прийде нова хвиля похолодання, яка затримається до кінця робочого тижня. У більшості областей буде малохмарна погода, а середня температура повітря коливатиметься на рівні до +10+12. Найтепліше буде на півдні та сході - до +15+18.

У Києві 1 квітня посилиться вітер до 7-12 м/с, а повітря прогріється лише до +9+11.

Прогноз погоди на 1 квітня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +10+12

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +10+12

Тернопіль +10+12

Рівне +9+11

Луцьк +8+10

Вінниця +12+14

Хмельницький +11+13

Житомир +10+12

Чернігів +10+12

Черкаси +13+15

Миколаїв +17+19

Одеса +16+18

Херсон +16+18

Полтава +13+15

Суми +15+17

Харків +11+13

Дніпро +15+17

Запоріжжя +16+18

Донецьк +15+17

Луганськ +14+16

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