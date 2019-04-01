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Прогноз погоди в Україні на 1 квітня
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1 квітня в Україні відзначиться поступовим зниженням температури повітря. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 квітня, у понеділок, в країну прийде нова хвиля похолодання, яка затримається до кінця робочого тижня. У більшості областей буде малохмарна погода, а середня температура повітря коливатиметься на рівні до +10+12. Найтепліше буде на півдні та сході - до +15+18.
У Києві 1 квітня посилиться вітер до 7-12 м/с, а повітря прогріється лише до +9+11.
Прогноз погоди на 1 квітня у містах України:
- Ужгород +15+17
- Львів +10+12
- Чернівці +10+12
- Івано-Франківськ +10+12
- Тернопіль +10+12
- Рівне +9+11
- Луцьк +8+10
- Вінниця +12+14
- Хмельницький +11+13
- Житомир +10+12
- Чернігів +10+12
- Черкаси +13+15
- Миколаїв +17+19
- Одеса +16+18
- Херсон +16+18
- Полтава +13+15
- Суми +15+17
- Харків +11+13
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +16+18
- Донецьк +15+17
- Луганськ +14+16
Читайте також: Як Київ раптово замело снігом: фото і відео з мережі
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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