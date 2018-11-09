Зима близько: яку погоду очікувати в Україні на вихідних

На вихідних, 10-11 листопада, в Україні очікується зниження температури та посилення вітру.

Антициклон втримує на території країни суху погоду з ранковими туманами, однак у всіх областях похолоднішає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Опадів, як не було, так і не буде. Тумани. Вночі від 3 тепла до 4 морозу. Вдень у суботу +6+12, на Заході та Півдні +8+14, на північному сході +3+7 градусів. У неділю +3+7, на Заході та Півдні +7+13 градусів. У неділю – сильний вітер, варто кутатися щільніше", – зазначила вона.

У Києві упродовж 10-11 листопада очікується суха і туманна погода, вночі до 0-3 морозу, а вдень у суботу +9, у неділю +7. Також синоптик попереджає про посилення вітру у столиці.

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