Похолодання та вітер: прогноз погода в Україні 9 листопада

Погода на сьогодні 9 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода 9 листопада в Україні відзначиться відсутністю опадів, а також зниженням температури повітря.

Антициклон втримає в країні у п'ятницю, 9 листопада, суху та сонячну погоду з туманами та серпанками, а також помірним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Щоправда, одягатися вже доведеться серйозніше. Адже температура повітря невблаганно знижується. Вночі очікується від 4 тепла до 4 морозу, вдень +7+12 градусів, на Заході та Півдні +10+14 градусів", – відзначила вона.

У Києві 9 листопада очікується туманна погода з температурою до +7+10 вдень, а також до 0-2 вночі.

"Вихідними синоптична ситуація суттєво не зміниться. Проте некомфортним фактором стане посилення вітру у неділю, 11 листопада. А поєднання холоду, вітру та туманної вологості дасть відчуття значно нижчої температури повітря.Тому в неділю одягайтеся особливо тепло", – додала Діденко.

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