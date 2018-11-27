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Зима близько: яку погоду очікувати 28 листопада

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Погода на завтра, 28 листопада - фото 1
Погода на завтра, 28 листопада

Погода 28 листопада в Україні відзначиться посиленням морозів та зменшенням кількості опадів.

Антициклон визначатиме погоду в країні у найближчі дні, тому дощів та снігу поменшає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Опади – дощ та мокрий сніг ще й з поривчастим вітром – затримаються лише на півдні та південному сході. Одночасно із припиненням опадів в Україну почне заходити холодніше повітря. Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірні, а до кінця тижня й міцніші. Завтра вдень в межах України -3-7 градусів", – поділилась вона.

У Києві 28 листопада, середа, буде холодною та сухою, вночі температура сягне -5-7, а вдень до -2-3 морозу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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