У ДСНС зробили попередження для українців

Рятувальники повідомили про погіршення погоди майже по всій країні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли, що 27 листопада, у вівторок, у більшості областей погода різко погіршиться.

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"За даними УкрГідрометцентру, 27 листопада на більшій частині території України складні погодні умови: у центральних, більшості західних та східних областей сильні опади у вигляді снігу та дощу, налипання мокрого снігу, ожеледь; у південній частині та на Донеччині вночі сильний дощ; на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що водіям варто бути обачними під час поїздом, адже негода ускладнить пересування автошляхами.

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