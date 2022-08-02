Тарифи на опалення та гарячу воду не підвищуватимуть, поки воєнний стан

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який забороняє підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду в Україні. Це стосується періоду дії воєнного стану й пів року після завершення. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Згідно з проєктом №7427 Закону про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення, тарифи на комуналку заморожують. До слова, борги також не можна стягувати зі споживачів протягом цього періоду.

І ще: Від 1 серпня Укрпошта працюватиме не по всій Україні

Цей законопроєкт запроваджує мораторій на підвищення цін на комунальні послуги. Протягом дії воєнного стану та 6 місяців опісля припинення в Україні діятиме мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду, газ та розподіл природного газу.

Постачальникам природного газу надаватимуть певні компенсації для покриття збитків і втрат, адже також не можна буде включати заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення в примусовому порядку, припиняти газопостачання користувачам.

До теми: Від 1 серпня відновлять рух легкових авто через пункт пропуску Краківець