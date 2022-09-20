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Зима близько: у Карпатах замело снігом вище колін
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У Карпатах вже встиг випасти перший сніг, а на одній з найвищих вершин намело вище коліна. Така погода затримається у горах до вихідних, тому краще утриматись від походів.
Карпати зустріли перший сніг восени, а на одній із найвищих вершин, горі Піп Іван рівень снігу місцями сягає вище колін. Перші атмосферні кадри з засніжених українських гір вже з'явились на офіційній сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у фейсбуці.
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Упродовж останніх днів на горі обмежена видимість, падає сніг, схили обмерзнули, а температура повітря залишається мінусовою.
Як зазначає керівник поста Василь Фіцак, така погода може протриматись до неділі, тому завзятим мандрівникам краще відмовитись від походів у гори найближчим часом. Він також додав відео, на якому можна побачити, що зараз відбувається на вершині.
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