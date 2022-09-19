Японію заливає найпотужніший тайфун: відео з затоплених вулиць

Південну частину Японії накрив один із найпотужніших в історії тайфунів, який приніс із собою ураганний вітер і таку кількість дощу, яка в багатьох місцях Європи не випадає й за рік.

Тайфун, який метеорологи назвали "Нанмадол", вийшов на сушу ввечері в неділю, 18 вересня, біля міста Кагосіма на південному з чотирьох головних островів Японії, Кюсю. Як пише BBC, швидкість поривів вітру в зоні тайфуну досягає 234 км/год (65 метрів за секунду). За оцінкою Метеорологічної служби Японії, менш ніж за добу у деяких місцях випаде або вже випало близько 500 мм опадів. У Лондоні, наприклад, 600-700 мм випадає в середньому за рік.

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Bus ride in Kagoshima, Kyushu, #Japan during the landfall of #Typhoon #Nanmadol . Fortunately, the man has his umbrella with him. Millions of people have been evacuated because of the hurricane. Apparently this is outside the evacuation zone? pic.twitter.com/iinWFUn97I — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 18, 2022

Залізничний оператор, який обслуговує великий західний острів Японії Кюсю, Kyushu Railway Co заявив, що припинив роботу на весь понеділок. Japan Airline Co Ltd та ANA Holdings скасували близько 800 рейсів на добу. Близько 340 тисяч домогосподарств, більшість з яких на Кюсю, було знеструмлено.

Тайфун рухається через Кюсю на північ, у бік центральної Японії, і, за розрахунками вчених, найближчим часом дійде і до регіону Токіо, зберігши при цьому значну частину своєї потужості.

"Нанмадол" – це вже 14 тайфун на Тихому океані цього сезону, і найпотужніший в Японії. Представник метеорологічної служби країни сказав, що він може виявитися руйнівнішим за тайфун "Джебі", який у 2018 році вбив в Японії 14 осіб і ще сімох – на Тайвані.

Typhoon Nanmadol bore down on Japan's southernmost main island of Kyushu, with the Japan Meteorological Agency warning of gales and high waves https://t.co/SytqETnvs9 pic.twitter.com/lTnGlivGtI — Reuters (@Reuters) September 18, 2022

NEW: Dangerous Typhoon Nanmadol makes landfall in Japan: weather agency https://t.co/hToQwG29f5



Footage via (RT) pic.twitter.com/smbKIjBsHa — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 18, 2022

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