Зима близько: погода в Україні 18 листопада

Погода на сьогодні 18 листопада в Україні

Погода в Україні 18 листопада відзначиться зниженням температури, а також відсутністю опадів у більшості областей.

18 листопада, у неділю, антициклон визначатиме суху погоду майже по всій країні. Негода стихне, однак у північних районах Рівненщини, Волині, Житомирщини, Чернігівщини та Київщини можливий незначний сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Проте все ж вихідними в більшості областей України опади малоймовірні. Температура повітря особливо не зміниться, вночі 0, -5 градусів, вдень 0+5 градусів", – відзначила вона.

У Києві 18 листопада буде хмарна погода, а також незначні опади у вигляді мокрого снігу. Синоптик попередила, що вже 20-22 листопада в Україні ситуація з погодою погіршиться, падатиме сніг, а через потепління і дощ.

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