Схід США накрила снігова негода

Хуртовини охопили північний схід Сполучених Штатів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на прес-службу рятувальників.

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"Влада заявила, що зимова погода спричинила численні дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких загинули люди в декількох штатах", – йдеться у повідомленні. Також, як зазначається, у Нью-йорку зіткнулося щонайменше 25 автівок. Цього разу в результаті аварії ніхто не постраждав, натомість комунальникам довелось кілька годин розчищати дорогу.

Крім того, через хуртовину скасували сотні рейсів, а на одному з мостів напередодні, у четвер, утворилися довгі корки. Відтак тисячі людей змушені були скасувати свої плани та перебувати багато часу в дорозі.

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