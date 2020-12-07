2020 рік став одним з трьох найтепліших в історії

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, рік, що минає увійшов до трійки найтепліших за всю історію метеоспостережень поряд з 2016 і 2019 роками.

Метеорологи порівняли інформацію з п'яти різних глобальних наборів даних з історичними показниками, зібраними з 1850 по 1900 рік. Виявилося, що середня температура повітря з січня по жовтень 2020 року була приблизно на 1,2°C вищою за доіндустріальний рівень.

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Найпомітніше відхилення від норми було зафіксовано на території Сибіру, ​​де температура виявилася на 5°C вищою за середню. Так, 20 червня в Верхоянську стовпчики термометра піднялися до позначки +38°C, що є найвищою відомою температурою, зареєстрованою за полярним колом.

Перші десять місяців 2020 року також стали найтеплішими в історії Європи (в порівнянні з аналогічними періодами попередніх років). При цьому температура в деяких районах Канади, Бразилії, Індії та Австралії, навпаки, виявилася нижчою за середні значення.

"Рекордно теплі роки зазвичай збігалися з сильним явищем Ель-Ніньо, як це було у 2016 році", – розповів генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас.

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