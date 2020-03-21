Творець Half-Life розповів купу цікавих фактів про нову розробку

Довгоочікувана Half-Life: Alyx буде доступна через сервіс Steam вже 23 березня і президент студії Valve Гейб Ньюелл розповів про створення гри.

Гейб Ньюелл розповів, що це буде гра тільки для віртуальної реальності, тому її продажі будуть обмежені, однак VR-девайси для цієї гри вже давно розкупили.

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"Це частина прогресу, вірно? Ігри Half-Lifе мають вирішувати цікаві проблеми. А Alyx є набором цікавих проблем і рішень, які ми можемо використовувати. Велика перерва може бути викликана тим, що ми просто тупі. Але нам це не здавалося очевидним, тому, що ми не штампуємо Half-Life заради звітності", – зізнався Гейб Ньюелл.

Також Гейб зазначив, що над грою працювала найбільша команда в історії Valve, третина з розробників працювала над Half-Life 2 і Half-Life. Звичайно, всі їхні старання можна буде оцінити вже 23 березня, а поки варто дочекатися виходу гри.

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