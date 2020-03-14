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Карантин Коронавірус

Розробники Pokemon Go адаптували гру під епідемію коронавірусу: що змінилось

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Pokemon Go – досі шалено популярна мобільна гра - фото 1
Pokemon Go – досі шалено популярна мобільна гра

Пандемія коронавірусу продовжує зачіпати все більшу кількість сфер. Здавалося б, до віртуального світу в цілому і ігор зокрема вона не повинна мати ніякого стосунку, проте є винятки. До прикладу, розробники Pokemon Go вирішили адаптувати гру під нові реалії.

Як відомо, гра Pokémon Go, яка досі залишається неймовірно популярною, заснована на ідеї про те, що гравець повинен якомога більше ходити за межами свого будинку для пошуку покемонів. І це безпосередньо суперечить рекомендаціям лікарів щодо заходів безпеки у контексті пандемії COVID-19.

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Тому в компанії Niantic вирішили адаптувати свою гру під наявні реалії. Як повідомляється, у Pokémon Go з'являться нововведення, які дозволять гравцям якомога менше виходити з дому і при цьому все одно грати. Це будуть різні знижки, бонуси, подвоєння різних показників, які пов'язані з процесом пошуку нових покемонів і так далі. Крім того, в Pokémon Go поки скасовані раніше заплановані масові події.

Розробники створять систему бонусів, аби користувачі не виходили з дому - фото 392130
Розробники створять систему бонусів, аби користувачі не виходили з дому

Скільки все це триватиме, неясно, але Niantic явно буде орієнтуватися на ситуацію з пандемією коронавірусу.

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Джерело: Polygon
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