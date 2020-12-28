Зі старенької Mazda зробили репліку легендарного боліда Формули-1

Інженер Ант Анстед з Великобританії знайшов спосіб перетворити стару Mazda MX-5 на репліку легендарного боліда Формули-1 – непереможною Alfa Romeo 158, на якому Джузеппе Фаріна виграв титул у 1950 році. Дивіться, як йому це вдалося зробити.

Рецепт трансформації Mazda MX-5 на болід Формули-1 разом з відсутніми деталями коштує 7499 фунтів стерлінгів, але в ціну не включені деталі Mazda.

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Інженер-механік Ант Анстед серйозно підійшов до тиражування реплік Alfa Romeo 158: у проєкту Tipo 184 є офіційний сайт, а процес побудови боліда задокументований і розбитий на глави. Першим десяти клієнтам, які замовлять комплект за спеціальною ціною 7499 фунтів стерлінгів, Анстед готовий допомогти зі складанням у власній майстерні.

Назва проєкту Tipo 184 – результат сучасної інтерпретації неймінга болідів Alfa Romeo початку минулого століття. Чемпіонська "сто п'ятдесят восьма" названа так, оскільки під капотом боліда 1,5-літровий восьмициліндровий мотор. Репліка іменується 184, оскільки її приводить в рух чотирициліндровий "атмосферник" 1.8.

Від донорської Mazda MX-5 другого покоління NB копії Alfa Romeo будуть потрібні гальмівні механізми, двигун, трансмісія й елементи підвіски. Всі інші деталі кастомні, адже одномісна "сто п'ятдесят восьма", розроблена в 1930-і роки, мало схожа на сучасні машини.

Основа Tipo 184 – просторова рама, одномісний кокпіт відтворений за аналогією з салонами довоєнних спорткарів. Анстед намагався, щоб копія нагадувала оригінал навіть у дрібницях, тож поверх гальмівних дисків одягаються спеціальні накладки, що імітують барабани, а у випускної системи чотири функціональні, і чотири бутафорські патрубки.

Саморобний болід Tipo 184 не можна експлуатувати на дорогах загального користування, але на закритих майданчиках легкий одномісний спідстер дозволить відчути себе учасником Гран-прі 70-річної давності. Втім, безпека репліки Alfa Romeo така ж як в оригінальної моделі, тож ризики дуже високі.

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