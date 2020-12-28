Справжня акула: ідеальну 35-річну BMW продали за ціною новенького суперкара

На аукціоні autoscout24 виставили на продаж червоний BMW 635 CSi 1985 року випуску. За легендарне купе з пробігом усього 428 кілометрів невідомий покупець заплатив 185 000 євро (приблизно 6,4 мільйона гривень за поточним курсом).

BMW 635 CSi випускали з 1984 по 1989 роки. Спортивне купе з аеродинамічним обвісом стало однією з найпотужніших модифікацій першого покоління BMW 6 серії. За свою характерну зовнішність та видатні характеристики спортивний автомобіль отримав у народі прізвисько "акула".

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Попередньому власнику доставили BMW 635 CSi у січні 1985 року. Вже на наступний день спортивне купе поставили у гараж, де автомобіль простояв наступні 35 років. Однак весь цей час за "акулою" дбайливо доглядали. У зв'язку з цим червоний кузов BMW виглядає як новий, а чорний шкіряний салон зі спортивними сидіннями зберігся ідеально. Купе обладнане бортовим комп'ютером, електричними склопідйомниками, а також гідропідсилювачем керма і фірмовими багатоспицевими колісними дисками.

Під капотом 635 CSi встановлений 3,4-літровий V6, віддача якого становить 215 кінських сил (305 Нм). У парі з агрегатом працює 5-ступінчаста "механіка". До "сотні" купе розганяється за 7,6 секунди. Максимальна швидкість – 225 кілометрів на годину. В результаті 35-річного простою пробіг "акули" на момент продажу становив всього 428 кілометрів. У результаті проведених торгів невідомий покупець придбав легендарний BMW 635 CSi за 185 000 євро.

У середині листопада на продаж виставили унікальний суперкар BMW M1 1980 року випуску, що належав легендарному продюсеру Френку Фаріану, творцеві групи Boney M. За рідкісне купе з двома дверима, доопрацьоване у гоночному стилі Procar, планували отримати 435 000 фунтів стерлінгів.

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