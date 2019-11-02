Зі швидкістю слимака: Pixel 4 XL працює значно повільніше, ніж iPhone 11 Pro Max

Нещодавно представлений Google Pixel 4 XL не потішив не лише своїми технічними характеристиками, а й ціною. Тепер же блогери порівняли його в реальному житті. Для цього вони підібрали неабиякого конкурента – iPhone 11 Pro Max. "Піксель" злив поєдинок. Причому, суттєво!

Смартфони Google вважаються одними з найшвидших апаратів на ринку. "Чистий" Android і оптимізація дійсно дозволяють смартфонам Pixel працювати значно краще за конкурентні рішення.

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Але чи швидший еталонний смартфон з Android за новенький пристрій на базі iOS? На це питання відповість відео нижче:

Як можна бачити, iPhone 11 Pro Max виявився швидшим, причому істотно. Особливо вражає різниця в додатку Adobe Premiere Rush. На рендеринг відео в iPhone 11 Pro Max пішло 9 секунд, а у Pixel 4 XL – близько 15 секунд.

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