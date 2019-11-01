В Україні запустили сервіс Apple TV +: ціни та особливості

1 листопада, по всьому світу, в тому числі і в Україні, запускається довгоочікуваний онлайн-кінотеатр Apple TV + з оригінальними шоу та серіалами, за допомогою яких купертінівський гігант розраховує відвоювати ринок у Netflix, а також інших гравців ринку онлайн-кінотеатрів.

Перш за все зазначимо, що українського та російського дубляжу на старті, як і очікувалося, не виявилося (за винятком одного дитячого шоу). Перспективи додавання українського озвучення наразі вельми туманні, але українські субтитри вже є для всіх серіалів.

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Де, як і на чому дивитися Apple TV +

Доступ до Apple TV + можна отримати через фірмовий додаток Apple TV або через сайт tv.apple.com. Таким чином, дивитися Apple TV + можна на таких пристроях:

iPhone

iPad

Apple TV 4K

Apple TV HD

Apple TV (третього покоління)

iPod Touch

Mac

Усі "розумні" телевізори Samsung модельного ряду 2019 року і деякі моделі 2018 року

Інші сумісні моделі телевізорів за допомогою технології AirPlay 2 (список на сайті Apple)

Що можна подивитися в Apple TV +

У каталозі Apple TV + немає сторонніх фільмів і серіалів: тільки створені спеціально для Apple у рамках укладених контрактів. Станом на 1 листопада доступні вісім оригінальних фільмів і серіалів. Ось вони:

"Бачити" / See – постапокаліптичний драматичний серіал із зіркою "Ігри престолів" Джейсоном Момоа. Дія відбувається в далекому майбутньому через 600 років, де загадковий вірус винищив велику частину людства, а ті, що вижили назавжди втратили зір. Втративши зір, люди вчаться жити в новому для них світі без звичних барв.

"Ранкове шоу" / The Morning Show – драма про закулісся телебачення з Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон у головних ролях.

"Заради всього людства" / For All Mankind – серіал шоураннера "Зоряного крейсера" Галактика" про альтернативну історію, в якій СРСР першим відправив людину на Місяць. Головну роль виконав Юель Кіннаман.

"Дікінсон" / Dickinson – чорна комедія про проблеми дорослішання, сім'ї та статі у консервативному суспільстві очима юної американської поетеси-бунтарки Емілі Дікінсон (Хейлі Стейнфілд).

"Маленькі помічники" / Helpsters – дитячий серіал від творців "Вулиці Сезам", покликаний допомогти дітям вивчити програмування.

"Снупі в космосі" / Snoopy in Space – мультсеріал про пригоди Снупі на шляху до його заповітної мрії: стати космонавтом;

"Послання примари" / Ghostwriter – ремейк серіалу про дітей, які намагаються звільнити літературних персонажів з книг;

"Королева слонів" / The Elephant Queen – документальний серіал про види тварин, що перебувають на межі вимирання.

Надалі бібліотека онлайн-кінотеатру поповнюватиметься щомісяця. На підході щонайменше шість проєктів, включаючи спецвипуски з популярною телеведучою Опрою Вінфрі, які повинні були вийти 1 листопада.

Apple вибрала відмінну від Netflix стратегію просування сервісу. Частину серіалів випускатимуть цілком, а інші шоу спочатку отримають по три епізоди, а решта серії виходитимуть щотижня. Зокрема, драма "Дікінсон" вийшла повністю, а от "Ранкове шоу", "Бачити" і "Заради всього людства" – тільки перші три епізоди, нові серії виходитимуть щоп'ятниці.

Ціни та умови передплати Apple TV +

В Україні підписка Apple TV + коштуватиме $ 4,99 на місяць, як у США (зазначимо, що підписка на Netflix коштує від 8 євро, а Amazon – 5,99 євро). Це вартість сімейної підписки на шість осіб, а серіали доступні для завантаження та перегляду в режимі офлайн.

Протягом першого тижня діятиме безкоштовний пробний період. Крім того, всі ті, хто куплять новий пристрій Apple після 10 вересня, отримають безкоштовну річну підписку на TV +. Також студентська підписка на Apple Music, яка в Україні коштує $ 2,5 включатиме безкоштовний доступ до онлайн-кінотеатру Apple TV +.

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