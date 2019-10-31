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Користувачі iPhone та iPad скаржаться на iOS 13: у чому причина

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Робота iOS 13 та iPadOS 13 засмучує - фото 1
Робота iOS 13 та iPadOS 13 засмучує

Власники смартфонів iPhone та планшетів iPad масово скаржаться на зіпсовану в iOS 13 і iPadOS 13 мультизадачність, яка вивантажує відкриті програми з оперативної пам'яті відразу після переходу в інші програми. Зазначимо, що раніше мультизадачність пристроїв Apple вважалась еталонною.

Один з відвідувачів форуму MacRumors написав, що дивився відео в додатку YouTube на iPhone 11 Pro. Потім він переключився на хвилину в Повідомлення, а після повернення в YouTube смартфон запустив програму наново, через що користувач втратив відеоролик, який дивився.

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Користувачі iPhone та iPad скаржаться на iOS 13: у чому причина - фото 365145

Проблема пов'язана з самою оперативною системою і не залежить від пристрою. Наприклад, деякі власники iPhone 7 і 7 Plus заявили, що на iOS 12 додатки не вивантажувалися з пам'яті, а от проблема проявилася тільки після оновлення до iOS 13.

У своєму блозі розробник Майкл Цай зібрав подібні скарги користувачів Twitter.

Користувачі сподіваються, що Apple виправить цю проблему в майбутньому оновленні програмного забезпечення. Сама компанія поки не прокоментувала ситуацію.

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Джерело: macrumors
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