На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нульовий рівень викидів: Airbus почала будівництво нового літака
-
- 9
Під час недавніх досліджень з'ясувалося, що літаки таки відповідальні за зростання температури в арктичному регіоні. Саме це змусило деякі країни Європейського союзу встановити податок на шкідливі викиди. Намагаючись пристосуватися до нових умов, Airbus зайнялася створенням екологічних літаків.
На думку виконавчого директора Airbus Сандри Шеффер, вже до 2030 року на регулярній основі будуть використовуватися літаки на 100 пасажирських місць з нульовим рівнем викидів.
І ще: Чому активісти проти Чорної п'ятниці у магазинах
Для цього компанія співпрацює з партнерами, виробниками двигунів і стартапами над створенням економічніших двигунів, вивченням гібридних установок, альтернативних видів палива та поліпшенням аеродинаміки.
Крім того, зараз Airbus докладає всіх зусиль з метою забезпечити зниження викидів у літаках з великою дальністю польоту, таких як авіалайнер A350. Для цього вивчаються нові технології.
Але чекати виправлення ситуації у найближчі 10 років не варто. Наразі це віддалена перспектива, проте той факт, що загальний внесок всіх літаків у глобальне потепління оцінюється у 4-8%, не зможе залишитися непоміченим. Інші великі авіакомпанії обіцяють лише до 2050 року знизити викиди CO2 втричі у порівнянні з 2005.
Читайте також: Американські експерти відвідали Чорнобиль: що їх вразило найбільше
-
16:31Три нових серіали, які можна подивитися залпом
-
16:14Нульовий рівень викидів: Airbus почала будівництво нового літака
-
15:48Ломаченко анонсував повернення у ринг: перше фото
-
15:32У Запоріжжі намалювали найбільший в Україні мурал
-
15:12Топ місць по всьому світу, які треба відвідати кожному мандрівникові
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:57Toyota Prius спробували перетворити на Ferrari: вийшло не вельми
-
14:38NASA відправить марсохід, аби шукати життя на Червоній планеті
-
14:20Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
-
13:44Що жінка робить тільки з чоловіком, якого кохає
-
13:13Расистський скандал отримав продовження: Шахтарю теж дісталося
-
12:45Названий найприбутковіший гурт за останні 10 років
-
12:19В Італії жінка 50 років водила авто без прав
-
11:41Українців попередили про спалах небезпечного вірусу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:16Правила водіння під час ожеледиці: 6 порад водіям
-
10:45У популярному серед українців месенджері знайшли небезпечну уразливість
-
10:22Американські експерти відвідали Чорнобиль: що їх вразило найбільше
-
09:49Kia анонсує таємничий кросовер
-
09:25Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
-
08:55В Одесі бачили люксовий поліцейський Porsche Panamera
-
08:30День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець
-
08:18Погода в Україні 23-24 листопада: штормовий вітер і сніг з дощем
-
00:56Перші ластівки 2 сезон: чи буде продовження популярного серіалу
- 22 листопада
-
23:38Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
-
14:20Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
-
11:16Правила водіння під час ожеледиці: 6 порад водіям
-
08:30День пам'яті жертв Голодомору: потужні плакати, які має побачити кожен українець
-
00:56Перші ластівки 2 сезон: чи буде продовження популярного серіалу
- 22 листопада
-
20:155 крутих книг про злочини і покарання, які ви прочитаєте на одному подиху
-
18:21Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
-
16:10Як зробити ароматизатор для машини своїми руками: 2 перевірені способи
-
11:54Привітання з Днем сина 2019 у віршах, смс, прозі та картинках
-
08:55Тіна Кароль випустила кліп "Иди на жизнь": дивіться захопливе відео онлайн
-
07:30Експерт розповіла, як подолати осінню сонливість
- 21 листопада
-
21:42Учені назвали ягоду, яка має бути у раціоні кожного чоловіка
-
19:22Ніби Photoshop: як виглядав найвищий чоловік минулого століття
-
17:107 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
-
14:14Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
14:05Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона
-
10:27День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:45Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка
-
07:23Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз по містах
- 20 листопада
-
22:506 порад, які зроблять секс на одну ніч найкращим для вас обох
-
18:15Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото
-
16:21Українські зірки і спортсмени записали потужне відео до Дня гідності та свободи 2019
-
14:37Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Актуальний лайфхак для водіїв: що робити, якщо замерз замок
-
07:24Погода в Україні 20 листопада: похолодання та штормовий вітер
- 19 листопада
-
20:105 звичок, яких варто позбутися до 30 років