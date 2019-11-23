Нульовий рівень викидів: Airbus почала будівництво нового літака

Під час недавніх досліджень з'ясувалося, що літаки таки відповідальні за зростання температури в арктичному регіоні. Саме це змусило деякі країни Європейського союзу встановити податок на шкідливі викиди. Намагаючись пристосуватися до нових умов, Airbus зайнялася створенням екологічних літаків.

На думку виконавчого директора Airbus Сандри Шеффер, вже до 2030 року на регулярній основі будуть використовуватися літаки на 100 пасажирських місць з нульовим рівнем викидів.

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Для цього компанія співпрацює з партнерами, виробниками двигунів і стартапами над створенням економічніших двигунів, вивченням гібридних установок, альтернативних видів палива та поліпшенням аеродинаміки.

Крім того, зараз Airbus докладає всіх зусиль з метою забезпечити зниження викидів у літаках з великою дальністю польоту, таких як авіалайнер A350. Для цього вивчаються нові технології.

У майбітньому літаки матимуть нульовий рівень викидів

Але чекати виправлення ситуації у найближчі 10 років не варто. Наразі це віддалена перспектива, проте той факт, що загальний внесок всіх літаків у глобальне потепління оцінюється у 4-8%, не зможе залишитися непоміченим. Інші великі авіакомпанії обіцяють лише до 2050 року знизити викиди CO2 втричі у порівнянні з 2005.

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