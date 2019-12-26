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Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+)

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Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 1

В Одесі журналісти видання Думська вирішили звернути увагу на проблеми міста, випустивши календар з напівоголеними дівчатами.

Еротичний календар було вирішено випустити до Нового року. До фотосесій залучили як співробітників холдингу, так і професійних моделей, які показали всі проблеми рідного міста.

І ще: Дівчина тижня: розкута модель Ася Міковіч, яка є інфраструктурною музою України (18+)

Автор проєкту – Жанна Жукова, фотографи – Олександр Гіманов та Віталій Прус. Відзначається, що зібрані кошти підуть на благодійні проєкти і допомогу Збройним силам України. А календар продається за 1000 грн.

Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376347
Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376346
Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376348
Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376353
Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376352
Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376351
Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376350
Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376357
Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376355
Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376354
Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376356
Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+) - фото 376349

Читайте також: Українські зірки знялися в мереживній білизні для еротичного календаря журналу XXL (18+)

Джерело: dumskaya
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