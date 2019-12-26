Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+)

В Одесі журналісти видання Думська вирішили звернути увагу на проблеми міста, випустивши календар з напівоголеними дівчатами.

Еротичний календар було вирішено випустити до Нового року. До фотосесій залучили як співробітників холдингу, так і професійних моделей, які показали всі проблеми рідного міста.

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Автор проєкту – Жанна Жукова, фотографи – Олександр Гіманов та Віталій Прус. Відзначається, що зібрані кошти підуть на благодійні проєкти і допомогу Збройним силам України. А календар продається за 1000 грн.

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