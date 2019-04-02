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Журналістка зникла з кадру під час прямого ефіру: епічне відео

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Журналістка зникла з кадру під час прямого ефіру: епічне відео - фото 1

Журналістка Sky News Тамара Коєн зникла з кадру під час випуску новин. Кумедне відео було опубліковано в Twitter.

Кореспондент тільки з'явилася перед камерою, як раптово зникла. Виявилося, дівчина просто присіла, коли за нею з'явився автомобіль, з якого виходив чиновник.

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У коментарях користувачі відзначили, що журналістка "пропадає так раптово, немов падає у відкритий люк". "Ось і прославилася! Краще б вона стояла на місці", "Кумедна реакція на появу чиновника", – коментують ролик користувачі мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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