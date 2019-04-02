Журналістка зникла з кадру під час прямого ефіру: епічне відео

Журналістка Sky News Тамара Коєн зникла з кадру під час випуску новин. Кумедне відео було опубліковано в Twitter.

Кореспондент тільки з'явилася перед камерою, як раптово зникла. Виявилося, дівчина просто присіла, коли за нею з'явився автомобіль, з якого виходив чиновник.

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У коментарях користувачі відзначили, що журналістка "пропадає так раптово, немов падає у відкритий люк". "Ось і прославилася! Краще б вона стояла на місці", "Кумедна реакція на появу чиновника", – коментують ролик користувачі мережі.

Loved the disappearing Correspndent @SkyNews. Comedy moment in Downing Street. Like a trap door opened beneath her. pic.twitter.com/UnyO12PHf8 — Chris James TX (@ChrisJamesNews) 1 квітня 2019 р.

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