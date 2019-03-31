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Британець запустив у космос Біг-Мак: кумедне відео

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Біг-Мак відправили у космос - фото 1
Біг-Мак відправили у космос / Eater

Британський YouTube-блогер Том Станніланд відправив бургер у небо разом з метеорологічним зондом, до якого була прикріплена камера GoPro.

Заморожений Біг-Мак приземлився на футбольному полі у Колчестері. Місцева команда була дещо здивована, поки Том не зв'язався з ними і не пояснив, чому це їм "майже на голову" впав бургер.

І ще: NASA тестує рентген для зв'язку в космосі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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