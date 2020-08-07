Журналістка випадково вилаялась в ефірі і стала зіркою (відео)

Кореспондентка у прямому ефірі нецензурно вилаялась і її емоції ідеально описують життя людей у 2020 році. Зацініть!

Австралійська репортерка Лана Мьорфі працює на телеканалі Channel 9 і далеко не вперше веде прямі ефіри, але нещодавно щось пішло не так. Дівчина готувала репортах про погіршення ситуацію з коронавірусом у штаті Вікторія, але далеко не тема трансляції стала вірусною, а несподівана лайка.

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"Він сказав офіцерам, що прямує у М...до біса (літературною мовою) моє життя", – сказала дівчина в ефірі і вже готувалась до нового дублю, але її вже перемкнули на студію. Вочевидь, на каналі вирішили, що мало хто помітить такий фейл, але в соцмережах відео цього моменту почало активно ширитись. І ніхто не засуджує Мьорфі, а навпаки: своїми словами вона чітко описала всі емоції щодо 2020 року, які виникають у людей по всьому світу.

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