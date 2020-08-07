Власник кінотеатру у Франції розгромив афішу "Мулан", і ось чому (відео)

Власник незалежного кінотеатру у передмісті Парижа зняв відео, на якому з битою ламає рекламну стійку з фільмом "Мулан". Тепер чоловік зірка мережі, а компанія Disney – у неприємній ситуації.

Власник незалежного кінопалацу Cinepal у передмісті Парижа Жерар Лемуан на відео записав руйнування рекламної афіші стрічки "Мулан". За лічені години допис став вірусним у Twitter, адже так чоловік реагує на рішення компанії Disney, яка планує випустити фільм водночас і в кіно, і на власній платформі Disney+. Зважаючи на ситуацію, яка склалась у світі через пандемію коронавірусу, це вдарить по кінотеатрах, які й так втратити чимало грошей.

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"Чимало з нас доклали величезних зусиль, щоб кінотеатри залишались відчиненими. Ми думали, що незабаром вийде кілька великих фільмів. Після скасування "Мулан" ми втратили шанс запропонувати глядачам довгоочікувану стрічку, яка допомогла б нас після цих важких тижнів. Крім того, це поганий знак для тих, хто чекав картину у кіно", – пояснив Жерар. За його словами, скасування або перенесення значних проєктів в онлайн призведе до того, що бізнес кінотеатрів просто не переживе таку кризу.

La réaction d’un exploitant suite à la décision de Disney... #Mulan pic.twitter.com/I2uWICofve — Destination Ciné (@destinationcine) August 6, 2020

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