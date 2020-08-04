Дівчина замовила в мережі маску чумного лікаря, але в ній неможливо дихати: епічне відео

Кожен захищається від коронавірусу по-своєму. Так дівчина з ніком Deo-Sloth24 виклала кумедне відео на сайті Reddit, яке викликало у багатьох користувачів напад істеричного сміху. І у нас теж...

Усьому винною є маска чумного лікаря, яку дівчина замовила в мережі, очевидно не перевіривши відгуки.

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Отримала мою маску поштою. Здається, варто було вибирати маску якіснішу... – підписала дівчина своє відео.

Проблема в тому, що в масці просто неможливо нормально дихати, а при спробі вдихнути глибше відбувається це:

*тут ми просто не можемо стримувати істеричний сміх, вибачте!

Один з користувачів запропонував дівчині вихід із ситуації: "Якщо ти все-таки хочеш дихати, то ти можеш зробити внизу отвір і вставити в нього одну з тих святкових пищавок, які розкручуються як язик при видиханні, і видають звук "Вііі".

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