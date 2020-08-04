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Коронавірус Карантин

Дівчина замовила в мережі маску чумного лікаря, але в ній неможливо дихати: епічне відео

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Дихати у масці чумного лікаря просто неможливо - фото 1
Дихати у масці чумного лікаря просто неможливо

Кожен захищається від коронавірусу по-своєму. Так дівчина з ніком Deo-Sloth24 виклала кумедне відео на сайті Reddit, яке викликало у багатьох користувачів напад істеричного сміху. І у нас теж...

Усьому винною є маска чумного лікаря, яку дівчина замовила в мережі, очевидно не перевіривши відгуки.

До теми: Герої носять маски: канал CW випустив постери, які нагадують про захист під час COVID-19

Отримала мою маску поштою. Здається, варто було вибирати маску якіснішу... – підписала дівчина своє відео.

Проблема в тому, що в масці просто неможливо нормально дихати, а при спробі вдихнути глибше відбувається це:

*тут ми просто не можемо стримувати істеричний сміх, вибачте!

Один з користувачів запропонував дівчині вихід із ситуації: "Якщо ти все-таки хочеш дихати, то ти можеш зробити внизу отвір і вставити в нього одну з тих святкових пищавок, які розкручуються як язик при видиханні, і видають звук "Вііі".

Читайте також: Як носити маски в спеку і не задихатися: простий лайфхак

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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