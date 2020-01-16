Журналістка у мотокостюмі стала зіркою мережі завдяки коалі: вірусне відео

Кореспондент британського телеканалу ITV News Asia висвітлювала стан справ на третьому за величиною острові Австралії – Кенгуру. Там вирують катастрофічні пожежі: вогонь знищив незліченні гектари лісів, загинули десятки тисяч тварин.

Дебі Едвард приїхала для зйомок у парк дикої природи "Острів Кунгур". З нею були продюсер з місцевих, волонтер з-поміж військових резервістів і власник парку. Журналістку запитали, чи хоче вона потримати коалу. Та, звичайно, не відмовилася (а хто б відмовився?), проте запитала: "Це безпечно?" І цілком даремно. Трійця вирішила розрядити катастрофічну обстановку дещицею гумору і розіграти дівчину.

І ще: Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото

Вони переконали її, що коала – та ще звірина, тому потрібно одягнути "спорядження для ведмедя". Дебі одягнули в жилет з бронерукавами для мотокросу, спеціальні рукавички, окуляри, найміцніші чоботи. І тільки після цього дуже обережно вона взяла на ручки волохатого монстра. І тримала так, ніби той проковтнув атомну бомбу і ось-ось чхне.

Вона виглядала як черепашка ніндзя, – згадував згодом підступний продюсер Шон Малкахі.

Жартівники зняли все на відео. Потрапив туди і ласий момент, коли Дебі розуміє, що спецодяг – жарт.

Малкахі вирішив викласти ролик у соцмережі, але не задля глузування, а в ім'я благородної мети – зібрати пожертвування на допомогу парку. Шон чесно попередив про це Дебі, вона, звичайно, не зраділа, але погодилася: допомагати так допомагати!

Запис вже набрав майже 500 тисяч переглядів. Сподіваємося, благодійникам вдасться зібрати щонайменше стільки ж, але в доларах.

Читайте також: Мільйонеру підкинули свиню прямо з вертольота: відео