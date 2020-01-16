На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Журналістка у мотокостюмі стала зіркою мережі завдяки коалі: вірусне відео
-
- 14
Кореспондент британського телеканалу ITV News Asia висвітлювала стан справ на третьому за величиною острові Австралії – Кенгуру. Там вирують катастрофічні пожежі: вогонь знищив незліченні гектари лісів, загинули десятки тисяч тварин.
Дебі Едвард приїхала для зйомок у парк дикої природи "Острів Кунгур". З нею були продюсер з місцевих, волонтер з-поміж військових резервістів і власник парку. Журналістку запитали, чи хоче вона потримати коалу. Та, звичайно, не відмовилася (а хто б відмовився?), проте запитала: "Це безпечно?" І цілком даремно. Трійця вирішила розрядити катастрофічну обстановку дещицею гумору і розіграти дівчину.
І ще: Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото
Вони переконали її, що коала – та ще звірина, тому потрібно одягнути "спорядження для ведмедя". Дебі одягнули в жилет з бронерукавами для мотокросу, спеціальні рукавички, окуляри, найміцніші чоботи. І тільки після цього дуже обережно вона взяла на ручки волохатого монстра. І тримала так, ніби той проковтнув атомну бомбу і ось-ось чхне.
Вона виглядала як черепашка ніндзя, – згадував згодом підступний продюсер Шон Малкахі.
Жартівники зняли все на відео. Потрапив туди і ласий момент, коли Дебі розуміє, що спецодяг – жарт.
Малкахі вирішив викласти ролик у соцмережі, але не задля глузування, а в ім'я благородної мети – зібрати пожертвування на допомогу парку. Шон чесно попередив про це Дебі, вона, звичайно, не зраділа, але погодилася: допомагати так допомагати!
Запис вже набрав майже 500 тисяч переглядів. Сподіваємося, благодійникам вдасться зібрати щонайменше стільки ж, але в доларах.
Читайте також: Мільйонеру підкинули свиню прямо з вертольота: відео
-
21:0017 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Тіна Кароль зачарувала незвичайною фотосесією
-
20:43Студенти показали проєкт електромобіля з відходів
-
20:24У мережі засміяли записи Гончарука: найкращі меми
-
20:14Лікарі зруйнували головний міф про застуду
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:00Як отримати міжнародне посвідчення водія та де закордоном воно необхідне
-
19:50Розвінчані найпопулярніші міфи про зиму
-
19:42Журналістка у мотокостюмі стала зіркою мережі завдяки коалі: вірусне відео
-
19:25У метро Києва замінять турнікети, які "б'ють" пасажирів
-
19:13Redmi Note 8 пройде перевірку лютим холодом
-
18:58Гаряча Слава Камінська похвалилася розкішними формами
-
18:43Міцний сон та інші міфи про алкоголь, в які пора перестати вірити
-
18:22Ці три жіночих знаки Зодіаку дорого обійдуться чоловікам
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:15Як підключити інтернет-телебачення: огляд тарифних планів і корисні поради
-
18:00Гороскоп на 17 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Навіть 1 ніч: названий ще один наслідок недосипання
-
17:42Як правильно пірнати у воду на Водохреща: корисні правила
-
17:31Астаф'єва у пікантному бікіні порівняла себе з Дорофєєвою
-
17:22На відео показали реалістичні макети трьох смартфонів Samsung Galaxy S20
-
17:10Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2020 (тексти)
-
16:54Неймар закрутив роман з відомою моделлю: гарячі фото красуні
-
16:42Науковці розповіли, чому Бетховен міг втратити слух: ви будете здивовані
-
16:21Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
-
20:00Як отримати міжнародне посвідчення водія та де закордоном воно необхідне
-
18:15Як підключити інтернет-телебачення: огляд тарифних планів і корисні поради
-
16:21Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш серіали з дитинства
-
13:25Призовний вік в Україні змінено: Зеленський підписав указ про армію
-
11:37Як виглядають герої Відьмака в серіалах 2001 і 2019 років: фотопорівняння
-
07:15Погода в Україні 16 січня: у яких областях буде найтепліше
- 15 січня
-
22:23Віртуальний секс: що це та чому ним варто спробувати зайнятися
-
20:00ТЕСТ: Дізнайся, що нового у сексі тобі варто спробувати (18+)
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+)
-
15:00Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
-
13:15Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі
-
10:28Три смаколики, які допоможуть боротись зі стресом
-
07:19Погода в Україні 15 січня: точний прогноз на сьогодні
- 14 січня
-
20:50Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото
-
19:00Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час
-
16:50Які смартфони найчастіше підробляли в 2019-му: список ТОП 10
-
13:45Піца з ківі розділила мережу на два табори: на чиїй стороні ви?
-
10:15Фейк або правда: Вгадай новину за заголовком
-
08:28Як ТРЦ Ocean Plaza в Києві залило окропом: приголомшливі фото і відео
-
07:15Погода в Україні на Василя: прогноз на 14 січня
- 13 січня
-
21:31Samsung представив незвичайного робота-помічника
-
19:05Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині
-
18:00Щедрик, щедрик, щедрівочка: текст і сучасні версії пісні від зірок
-
16:21Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати