Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото

Собак не даремно вважають найкращими друзями людей, адже вони завжди підтримують. Навіть, якщо йдеться про читання улюблених книжок. Не вірите? Ці фото від креативних господарів показують, що пухнастики не байдужі до книжок.

У мережі не бракує незвичайних фото з домашніми улюбленцями, але власники цих собак вирішили, що їхні песики можуть виглядати неймовірно, якщо читатимуть книги. Важко уявити залаштунки деяких кадрів, зважаючи на активність тварин, але результат доволі правдоподібний. А ваші улюбленці люблять книжки?

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