Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото

  • 22
Собаки з книжками - фото 1
Собаки з книжками

Собак не даремно вважають найкращими друзями людей, адже вони завжди підтримують. Навіть, якщо йдеться про читання улюблених книжок. Не вірите? Ці фото від креативних господарів показують, що пухнастики не байдужі до книжок.

У мережі не бракує незвичайних фото з домашніми улюбленцями, але власники цих собак вирішили, що їхні песики можуть виглядати неймовірно, якщо читатимуть книги. Важко уявити залаштунки деяких кадрів, зважаючи на активність тварин, але результат доволі правдоподібний. А ваші улюбленці люблять книжки?

І ще: Японці створили "розумний" одяг для собак, який реагує на їхній настрій

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378842

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378843

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378844

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378845

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378846

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378847

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378848

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378849

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378850

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378851

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378852

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378853

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378854

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378855

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378856

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378857

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378858

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378859

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378860

Cобаки, які обожнюють читати: епічні фото - фото 378861

Читайте також: Голодні домашні улюбленці, які не дають спокійно поїсти: епічні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 3629
ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
  • 31.12.2019, 12:00
  • 2140
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2002372
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл