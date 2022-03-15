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війна

Понад 15 тисяч російських вагонів націоналізує Укрзалізниця

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Укрзалізниця - фото 1
Укрзалізниця / radiotrek

В Укрзалізниці починають націоналізувати вагони Росії, які перебувають в Україні. Їх є понад 15 тисяч.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин у Telegram.

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"Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є Росія. Далі буде Кабмін, РНБО, Указ Президента та ще один Закон України", – прояснив Камишин.

Тепер вагони Росії працюватимуть на економіку України. Вони Укрзалізниці стануть у пригоді, адже зараз ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу. Камишин також назвав компанії, які точно належать РФ. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже понад 3000 вагонів.

Понад 15 тисяч російських вагонів націоналізує Укрзалізниця - фото 500940

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