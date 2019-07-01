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Нову рекламу AirPods зняли в Києві: ефектне відео

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Нова реклама AirPods - фото 1
Нова реклама AirPods / adweek

У мережі з'явився рекламний ролик навушників AirPods, знятий в Києві. Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі компанії Apple.

Зйомки для реклами проводилися на вулицях Києва і в авіаційному ангарі України, де побудували спеціальні декорації. У чорно-білій рекламі чоловік одягнув навушники AirPods, і все на вулицях стало пружинити як батут: стіни, тротуари, ліхтарні стовпи, кришки люків і т.д.

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Повідомляється, що розробником ідеї стало рекламне агентство TBWA\Media Arts Lab, а знімала ролик британська компанія Pulse Films. Також над рекламою працював незалежний режисер Оскар Хадсон, який створював кліпи для Bonobo і Radiohead.

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Джерело: adweek
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