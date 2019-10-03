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Журналісти влаштували полювання на гризуна в Білому домі: епічне відео

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Журналісти влаштували полювання на гризуна в Білому домі: епічне відео - фото 1

У Білому домі стався кумедний випадок – на коліна представнику телеканалу NBC зі стелі залу для прес-конференцій впав гризун. Колеги журналіста по-різному сприйняли курйоз.

Так, зі стелі Білого дому в залі для прес-конференцій на журналіста телеканалу NBC Пітера Олександра впала миша. Про це він розповів у своєму Twitter. "І про інші новини: миша буквально впала зі стелі Білого дому і приземлилася на мої коліна", – написав він.

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Інші журналісти підтримали його пост, прикріпивши в коментарях фото і відео інциденту. З них можна й зробити висновок про реакцію журналістів на курйоз: хтось втік, хтось взявся полювати за гризуном, хтось залишився на місці і спокійно працював. Один з журналістів написав на папері слово "допоможіть" і повісив імпровізовану табличку на двері прес-залу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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