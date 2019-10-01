Юний американець випадково зробив найкрутіше фото з китом

Інколи для вдалого кадру потрібна широка посмішка, камера і... кит, який сам вистрибує з океану!

11-річний Доусон Гейдж разом з родиною катався на човні неподалік канадського містечка Тофіно, і йому жахливо хотілося отримати красиве фото із морем. Тому хлопчик вручив татові телефон і почав позувати з неприродною посмішкою. І це були б звичайні кадри, якби не те, що раптово з води вискочив величезний кит! Доусон вирішив ловити момент і одразу ж продовжив посміхатися. Щоправда, татусь ще й на відео зняв цей момент, тому тепер неймовірний спогад ще епічніший. Готові побачити справді круті кадри?

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