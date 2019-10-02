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Розробники відомої гри найняли мопса, який буде озвучувати прибульців: веселе відео

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Розробники відомої гри найняли мопса, який буде озвучувати прибульців: веселе відео - фото 1

Компанія 343 Industries креативно підійшла до озвучування інопланетян в грі Halo Infinite, найнявши для цього незвичайного кандидата – мопса. Вихід гри запланований на 2020 рік.

Песик озвучить деяких інопланетян. Також були чутки, що звуки мопса будуть використані для озвучування тварини, яка буде супроводжувати головного героя.

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"Познайомтеся з нашим улюбленим мопсом – Гьyoза. Це найкращий друг нашого арт-директора. Його бурчання, дихання і збудженість безумовно допоможуть нам створити цікаві звуки для Halo", – пишуть розробники в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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