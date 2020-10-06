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Блогери порівняли оновлену версію Need for Speed: Hot Pursuit з оригіналом

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Оновлений Need for Speed: Hot Pursuit вийде у листопаді - фото 1
Оновлений Need for Speed: Hot Pursuit вийде у листопаді

Попри зливи про ремастер Need For Speed: Hot Pursuit, EA все ж зуміла здивувати фанатів серії анонсом перевидання гри. Правда, замість приємного сюрпризу геймери отримали, скоріше, розчарування.

У всьому винна якість оновленої версії. Блогер CROWNED показав, чому далеко не всі любителі аркадних гонок залишилися задоволені презентацією ремастера Need for Speed: Hot Pursuit.

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У ролику він порівняв PC-версію оригінальної Need For Speed: Hot Pursuit 2010 з ремастером. У коментарях багато користувачів відзначили, що не бачать узагалі жодної різниці між старою та новою версіями. Такі заяви, звичайно, трохи перебільшені – підвищена роздільна здатність моделей і тіней, а також поліпшене згладжування і дальність промальовування все ж помітні неозброєним оком, – але через десять років фанати явно очікували більшого.

Проте у ремастера Need for Speed: Hot Pursuit є і свої плюси. По-перше, гра вийде на всіх консолях поточного покоління, включаючи Nintendo Switch, що не може не тішити прихильників портативного геймінгу. По-друге, тайтл підтримуватиме повноцінний кросплей між усіма платформами.

Реліз оновленої аркадної гонки запланований на 6 листопада для PC, PlayStation 4 і Xbox One, а версія для Switch вийде 13 листопада.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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