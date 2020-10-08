У мережу виклали довгоочікуваний тизер гри S.T.A.L.K.E.R. 2

Нехай розробка гаряче очікуваної фанатами S.T.A.L.K.E.R. 2 рухається не дуже швидко, прогрес все ж є – про що неодноразово говорили її творці. Вони вже розкрили перші деталі майбутнього хіта, показали дебютний трейлер і пообіцяли, що гра "проб'є стелю" не гірше, ніж The Witcher 3: Wild Hunt.

Тепер же автори чорнобильського екшену викотили новий тизер, де показали транспортний шлюз заводу "Юпітер" у Прип'яті до і після найстрашнішої техногенної катастрофи в історії.

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Спершу ролик показує відому кожному знавцеві "Поклику Прип'яті" локацію (і реально існуючий об'єкт) у давно покинутому стані, а потім переносить глядачів у минуле, коли по рейках шляхопроводу ще ходили потяги. Поки, на жаль, невідомо, чи будуть ці місця присутніми у самій S.T.A.L.K.E.R. 2, або це просто фансервіс для шанувальників серії.

Нагадаємо, що поки S.T.A.L.K.E.R. 2 не має точної дати релізу, але розробники планують випустити його вже у 2021 році. На перших порах довгоочікуваний постапокаліптичний шутер з елементами RPG буде консольним ексклюзивом Xbox Series X, а пізніше перебереться інші платформи.

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