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Журналісти порівняли камери iPhone 12 Pro й iPhone 11 Pro: чи варто оновлюватися?
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За кілька днів до старту продажів iPhone 12 й iPhone 12 Pro компанія Apple дозволила західним виданням і блогерам опублікувати огляди нових смартфонів. Співробітники видання TechCrunch протестували камери "яблучних" флагманів і порівняли їх з торішніми моделями. Варто оновлюватися?
iPhone 12 Pro отримав таку ж систему з трьох камер, як попередник, але основний сенсор збільшився у розмірах і отримав новий 7-лінзовий об'єктив з діафрагмою f/1.6, що дозволяє йому захоплювати на 27% більше світла. Смартфон також отримав сканер LiDAR, який дозволяє швидше фокусуватися при поганому освітленні. Крім того, Apple поліпшила алгоритми обробки фотографій.
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Apple помітно "прокачала" ультраширококутну камеру. У нових iPhone 12 вона робить деталізованіші фото з меншим спотворенням геометрії, що наочно показано на нижній парі фотографій:
Нічний режим у нових моделях краще справляється з джерелами освітлення, видаючи на фотографіях менше пересвітів:
При зйомці у портретному режимі iPhone 12 й iPhone 12 Pro менше розмивають волосся по краях, ніж минулорічні моделі.
Що стосується відео, то нові iPhone знімають краще, видаючи ширший динамічний діапазон і деталізовану картинку, але повною мірою моделі 12 серії розкриваються при зйомці з 10-бітним HDR Dolby Vision. Правда, такі ролики краще підходять для їх подальшої професійної обробки та корекції, чим більшість користувачів займатися не буде.
Журналісти також зазначили, що завдяки сканеру LiDAR новий iPhone 12 Pro помітно швидше фокусується при поганому освітленні. Крім того, він дозволяє знімати у портретному режимі при використанні нічного режиму, чого немає у звичайному iPhone 12 і торішніх моделях.
Різниця між камерами є. І вона помітна. Але не настільки, щоб продавати свій iPhone 11 Pro та бігти по новеньку "дванадцятку". Натомість iPhone XS Max можна сміливо міняти на нову "прошку".
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